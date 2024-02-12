الأرصاد: ارتفاع الحرارة نحو 4 درجات في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تكون دافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.يتأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.