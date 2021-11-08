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الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

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الإثنين، 08-11-2021 04:29 م

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب تشكل أمطار شهر تشرين الثاني عادةً ما نسبته 11% من مجموع الموسم المطري العام، والتي تشكل امطاره من فصل الخريف  ما نسبته 13% من الموسم المطري العام.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن الموسم المطري الحالي 2021/2020 الأداء ضعيف للأمطار حتى الثلث الاول من شهر تشرين الثاني فان هذا الحدث من الانقطاع المطري لا يعتبر استثنائياً حيث تشير الدراسات والإحصاءات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية وبالرجوع الى سجلات المناخية لمحطة رصد مطار عمان بأن:


•هنالك 50 موسم مطري من أصل 100 موسم كان الأداء حتى الثلث الأول من شهر تشرين الثاني غير جيد وهو يشابه الوضع الحالي ومع ذلك كان منهم 32 موسم من 50 موسم  حول معدله الموسمي العام وأكثر، و18 موسم دون معدله الموسمي العام.


والجدير بالذكر بان هذا الارتباط بين الأداء المطري حتى الثلث الأول من شهر تشرين الثاني مع الأداء الموسمي المطري العام لا يعد مؤشرا لأداء الموسم المطري الحالي 2021/2022.


وأضاف أن التوقعات للفترة القادمة فتشير التحليلات للنماذج العددية بأن حالة من عدم الاستقرار الجوي تعتبر متوسطة ومن المتوقع أن تؤثر على المملكة في منتصف الشهر الحالي وقد تؤدي إلى تساقط الأمطار في بعض مناطق المملكة وهي ضمن المتابعة.


التوقعات الفصلية الطويلة من قبل إدارة الأرصاد الجوية للنماذج العددية العالمية تشير بأن درجات الحرارة خلال شهر تشرين ثاني 2021 أعلى من معدلاتها العامة بحوالي درجة مئوية واحدة، وفق آل خطاب.

 

ونوه إلى ان الأداء المطري خلال هذا الشهر متوقع ان يكون ضعيفاً بالرغم من فرص الهطول المتفرقة خلاله بحيث  يكون المجموع المطري لهذا الشهر أقل من معدلاته العامة بقليل، وهذا الأمر لا يشمل المملكة فقط بل يتوقع أن يكون مؤثراً على بلاد الشام بشكل عام، حيث ما زالت الكتل الهوائية الدافئة مسيطرة في طبقات الجو المتوسطة والعالية على منطقة شرق المتوسط والعراق وشبه الجزيرة العربية مما يعطي مؤشراً قوية على ضعف الفعاليات الجوية خلال هذه الفترة.

 

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