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السبت، 03-09-2022 12:38 م

الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  اكدت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت أن المملكة ستشهد انخفاض على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء.

وقالت لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي درجتين لتسجل في العاصمة عمان 30 مئوية وفي المرتفعات الجبلية  27 مئوية ، ومناطق السهول بحوالي 28 مئوية.

وأشارت إلى أن المملكة ستشهد غيوم منخفضة يومي الثلاثاء والأربعاء ما يشكل احتمالية لسقوط زخات خفيفة من الأمطار .

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل الضباب في ساعات مساء يوم الثلاثاء القادم في المناطق الشرقية والجنوب

 




 

 


 

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