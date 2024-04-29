سيول في الاردن - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تأثرت مناطق في المملكة بامطار غزيرة مع تعرضها لحالة من عدم الاستقرار الجوي .

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حيث عملت على تشكل سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظة معان والقنيطرة والجيزة  .

 

وقالت ادارة الارصاد الجوية مساء الاثنين ان صور رادار الطقس الملتقطة في ادارة الارصاد الاردنية تشير الى تعرض اجزاء من جنوب وشرق المملكة الى هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد .

وتهيب ادارة الارصاد من الاخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور تجمعات مياه المطر .

 

 

 

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