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الإثنين، 26-12-2022 06:18 ص

الأرصاد: بدء تأثير المنخفض القبرصي على المملكة اليوم

منخفض


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم الاثنين بالكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والاخر، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات في المناطق الشمالية من المملكة مع بقائها ماطرة في باقي المناطق، كما ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل تساقط زخات من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية ولفترة محدودة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً  تصل سرعتها ما بين 50-60 كم/ساعة.

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خليج العقبة:
الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحيانا، ويتوقع سقوط زخات من المطر قد  تكون لفترة قصيرة غزيرة ويصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تتحول احياناً الى جنوبية ، ويكون البحر مائجاً وفق دائرة الأرصاد الجوية.


التحذيرات ليوم الاثنين
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية  خاصة فوق المرتفعات الجبلية نتيجة الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
- خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الامطار
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.


 




 

 


 

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