الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

الوكيل الإخباري - قالت الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر مع ساعات الصباح الباكر غداً الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار و خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

