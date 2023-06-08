الأرصاد تحذر من عواصف رملية وغيوم رعدية خلال العطلة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إنه من المتوقع ان تتحول الأجواء الى مغبرة في معظم المناطق اعتبارا من مساء اليوم.

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وأضاف آل خطاب أن هناك احتمالية كبيرة لتشكل عواصف غبارية ورملية نهاية الأسبوع خاصة في جنوب وشرق المملكة، والتي تنشأ مع تشكل الغيوم الرعدية خاصة في تلك المناطق التي تؤدي لتساقط زخات من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد.



وأوضح أن ارتفاع الحرارة اعتبارا من الخميس بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا تعمل على رفع الحرارة نهارا مع ملاحظة ان الليلة القادمة ستكون أدفأ أيضا.



وبين آل خطاب ان زخات المطر المتوقعة قد تطال معظم مناطق المملكة ولكنه خص بالذكر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة والتي قد تكون مصحوبة بزخات من البرد، قائلا ان هذه الاجواء غير المستقرة ستنتهي مع مساء يوم السبت لتستقر الأجواء بعدها.



وحذر آل خطاب السائقين لأخذ الحيطة والحذر عند التنقل على الطرقات الخارجية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي قد تصل الهبات المرافقة لها لـ 60 كم/الساعة.

