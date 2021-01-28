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الخميس، 28-01-2021 11:50 ص

الأرصاد توضح تفاصيل تعمق المنخفض الجوي ليلة الجمعة

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

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وتكون الأجواء باردة جداً ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع استمرار هطول زخات متفرقة من المطر خلال ساعات الليل الأولى في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق الباديةوبحسب التقرير، يتعمق غداً الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال غرب سوريا، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق.


ويحتمل خلال ساعات النهار أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ولفترة وجيزة في بعض مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع أن تكون الهطولات المطرية فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ممزوجة بالثلج لفترة محدودة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بوجه عام، وتكون الرياح خلال ساعات النهار جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تخف سرعتها خلال ساعات الليل ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات  الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 - 3 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 2، وفي مرتفعات الشراة 11 - 1، وفي مناطق البادية 14 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الاغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجات مئوية.


 




 

 


 

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