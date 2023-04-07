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الجمعة، 07-04-2023 10:23 م

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 2023/4/8 لتصل الدرجة العظمى في معظم المناطق إلى نهاية العشرينات مئوية، وقد تصل في العاصمة عمّان يوم الأحد إلى 30 درجة مئوية بينما في الأغوار والعقبة حول الـ36 درجة مئوية.

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وخلال تصريحاته أفاد آل خطاب بأن درجات الحرارة تنخفض قليلا يوم الاثنين المقبل ومن المتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يترافق معها زخات مطرية مصحوبة بالرعد تبدأ في المناطق الجنوبية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تمتد زخات المطر لتشمل مناطق متفرقة من المملكة وتكون الهطولات غزيرة في جنوب المملكة بما فيها العقبة وفي فترات المساء والليل يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أيضا بالاضافة للجنوب وأجزاء من شرق المملكة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا.


وأضاف أن فرص تشكل السيول مرتفعة خلال الحالة الجوية المتوقعة يوم الاثنين المقبل حسب ما تشير إليه النماذج العددية، وحذر بشكل جدي من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خاصة جنوب وشرق المملكة، مؤكداً أن مدينة العقبة والبتراء مشمولة بهذا التحذير، بالاضافة للمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.


ونوه بأنه ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo على شبكة الإنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER.


 




 

 


 

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