الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 06:16 ص

الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلاتها العامة اليوم

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء وفق دائرة الارصاد.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الخميس:


- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول. 
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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