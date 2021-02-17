الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

الوكيل الإخباري - أكد مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ، أن الجبهة الرئيسية الباردة ستصل إلى المملكة ، ما بعد عصر ومساء اليوم الأربعاء.

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ولفت خلال لقاء "الوكيل الإخباري" معه ، أنه ستطرأ تغيرات على الأجواء ، ممثلة باشتداد سرعة الرياح ، التي قد تصل إلى 90كم/ساعة ، ازدياد سماكة الغيوم ، عدا عن زيادة الهطولات المطرية والثلجية في عدد من المناطق .

وأشار آل خطاب ، أن المرتفعات الجبلية والتي يصل ارتفاعها إلى 700 م فوق سطح البحر ، قد تشهد هطولات ثلجية خلال الساعات القادمة .

وتابع " ترتفع احتمالية تساقط الثلوج ما بعد ساعات العصر ، خاصة المناطق الشمالية والوسطى ، أما المناطق الجنوبية ، فتشهد هطولات مطرية مساء اليوم .

وحذّر آل خطاب ، المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، مشيرا أن العديد من المناطق فد تشهد تراكما للثلوج ما يؤدي إلى عدم القدرة على الحركة

وقال " نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة".

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