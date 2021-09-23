الأرصاد لـ الوكيل : يستمر تساقط الزخات المطرية المتفرقة ليوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب على استمرار الكتلة الهوائية الرطبة المائلة للبرودة مع تساقط زخات أمطار متفرقة.

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وأشار آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الكتلة ستتعمق غداً الجمعة مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار المتفرقة في ساعات الصباح وتواجد كميات من الغيوم.



وأضاف أن تساقط زخات المطر ستكون في مناطق الشمال والوسط وأجزاء من مناطق الجنوب الغربي بالمملكة.



وتحذر الأرصاد من خطر الانزلاقات على الطرق وتدني مدى الرؤية الأفقية .

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