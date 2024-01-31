الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بمعارك غزة خلال 24 ساعة

جامعة الزرقاء تكرم المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية

الملك يعزي عشيرة آل حجازي

توضيح حكومي بشأن مرض اللسان الأزرق

مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة يطلع على خدمات مركز زها

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الارصاد : اجواء باردة جداً وثلوج على هذه المناطق الخميس والجمعة

إنهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - أسماء

العثور على شيء مريب قرب سفارة الكيان الصهيوني في ستوكهولم

الارصاد : هذه الحرارة لم تشهدها المملكة منذ 100 عام !

الأربعاء، 31-01-2024 06:23 م

الارصاد : اجواء باردة جداً وثلوج على هذه المناطق الخميس والجمعة

1202430165541542064217


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء في المملكة يوم الخميس باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، كما تشير التحليلات إلى هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون احيانا ممزوجة بالمطر، مع فرصة لتراكم محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

اضافة اعلان


وتكون الأجواء ليلاً شديدة البرودة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتاخرة في الأجزاء الغربية من المملكة، كما يتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ، والرياح غربية معتدلة السرعة.

 

ويوم الجمعة تكون الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل بإذن الله زخات من المطر بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل هطول زخات من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر، والرياح غربية نشطة السرعة .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202428173316323137328

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

1202428173316323137328

الارصاد : هذه الحرارة لم تشهدها المملكة منذ 100 عام !

مطر5

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

1202426204022836944589

تطورات المنخفض .. الارصاد : اجواء باردة جداً الاربعاء وتحذير من الانجماد

1202230155536280497016

الارصاد : هذا موعد خمسينية الشتاء وسعد الذابح بالاردن

120242718302285666489

الأرصاد : ثلوج محتملة على هذه المناطق اليوم - أسماء

أخبار متعلقة
1202426204022836944589

تطورات المنخفض .. الارصاد : اجواء باردة جداً الاربعاء وتحذير من الانجماد

1202418202733852206224

المنخفض الجوي الاقوى هذا الشتاء قادم الى الاردن - تحذيرات

مطر4

الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي في المملكة

120241213382531328589

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

رعد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

120241021738784509383

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات