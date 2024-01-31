الارصاد : اجواء باردة جداً وثلوج على هذه المناطق الخميس والجمعة

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء في المملكة يوم الخميس باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، كما تشير التحليلات إلى هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون احيانا ممزوجة بالمطر، مع فرصة لتراكم محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وتكون الأجواء ليلاً شديدة البرودة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتاخرة في الأجزاء الغربية من المملكة، كما يتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ، والرياح غربية معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة تكون الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل بإذن الله زخات من المطر بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل هطول زخات من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر، والرياح غربية نشطة السرعة .