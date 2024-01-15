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الإثنين، 15-01-2024 06:21 ص

الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي في المملكة

مطر4


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرص الهطول، والرياح غربية معتدلة السرعة .


وتابعت " ليلا تسود أجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول."


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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