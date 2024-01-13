تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الاحد باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، بينما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

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ليـــلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئيا بوجه عام مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول .

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.