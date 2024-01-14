آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا ستكون باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

