تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق غائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع باذن الله هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية .

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ليـــلاً: تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.