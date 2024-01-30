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الثلاثاء، 30-01-2024 10:01 م

تطورات المنخفض .. الارصاد : اجواء باردة جداً الاربعاء وتحذير من الانجماد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء يوم الاربعاء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية،مع فرصة ضعيفة ان تكون في ساعات الصباح الباكر على شكل زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الشمالية العالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ومع ساعات الليل تكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا بوجه عام ،وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب وجنوب شرق المملكة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق البادية .

 

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