الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات الصباح.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة.

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