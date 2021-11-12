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الجمعة، 12-11-2021 08:56 ص

أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد

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الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتأثر المملكة مع ساعات المساء والليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، تمتد تدريجياً لتشمل باقي المناطق، ويتوقع أن تشتد في ساعات متأخرة من الليل لفترات محدودة ويصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ويتوقع أن تشتد احياناً في فترات الصباح مصحوبة بالرعد أحياناً، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي لتسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19- 9، وفي مناطق البادية 25 - 10، وفي مناطق السهول 23 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 20 درجة مئوية.

 

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