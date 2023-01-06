الارصاد الجوية تُحذر من طقس السبت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم السبت من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
وأكدت الأرصاد الجوية أن فرصة تساقط الأمطار ترتفع يوم السبت في ساعات الصباح الباكر وتحديدا في شمال المملكة .
ويشهد يوم الاحد ارتفاع طفيف على الحراره ، مع بقاء الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة