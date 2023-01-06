الجمعة 06-01-2023
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الجمعة، 06-01-2023 07:45 م

الارصاد الجوية تُحذر من طقس السبت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم السبت من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

 وأكدت الأرصاد الجوية أن فرصة تساقط الأمطار ترتفع يوم السبت في ساعات الصباح الباكر وتحديدا في شمال المملكة .

ويشهد يوم الاحد ارتفاع طفيف على الحراره ، مع بقاء الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

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