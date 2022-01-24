الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الإثنين، 24-01-2022 05:35 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - هذه الليلة بمشيئة الله تعالى الأجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة ، كما ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح  خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

التحذيرات لهذه الليلة:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل وساعات الصباح في العديد من المناطق.
- احتمال خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية .

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