الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الوكيل الاخباري - هذه الليلة بمشيئة الله تعالى الأجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة ، كما ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



التحذيرات لهذه الليلة:

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل وساعات الصباح في العديد من المناطق.

- احتمال خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية .

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