منخفض جوي قوي تشهده المملكة اليوم الأحد - تفاصيل

الوكيل الإخباري - الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث تتكاثر كميات الغيوم وتساقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون في شمال المملكة ولفترة محدودة غزيرة أحيانا، هذا ومن المحتمل أثناء الليل أن تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وفي ساعات متأخرة من الليل هنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

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خليج العقبة:



الاجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



-خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكه.



- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.