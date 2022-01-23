الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 06:19 ص

منخفض جوي قوي تشهده المملكة اليوم الأحد - تفاصيل

0L5A9890 - Copy


الوكيل الإخباري - الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث تتكاثر كميات الغيوم وتساقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون في شمال المملكة ولفترة محدودة غزيرة أحيانا، هذا ومن المحتمل  أثناء الليل أن تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وفي ساعات متأخرة من الليل هنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

اضافة اعلان


خليج العقبة:


الاجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


-خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكه.


- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202221175222416327871

بدء تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

1202220153324793384713

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وفرص تساقط الثلوج

1202219202456611286176

العاصفة الثلجية تصل المملكة عصر ومساء يوم الأربعاء

1202219193026605307955

الارصاد توضح حول فرص تساقط الثلوج في الاردن هذه الليلة

ثث

راصد جوي: عمان تكتسي بالأبيض الأربعاء المقبل

1202219221851318203879

منخفض جوي يؤثر على الأردن الاحد وهذه فرص تساقط الثلوج

أخبار متعلقة
12202131204628972057824

تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة الاسبوع الحالي

0L5A1935

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

alwakeel (6)

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

12022371318357416401

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

0L5A1504

أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة

0L5A1656

المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري اليوم