الأربعاء 19-01-2022
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الأربعاء، 19-01-2022 05:33 م

تطورات هامة حول المنخفض القطبي وتساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه مع استمرار تدفق الهواء شديد البرودة من اصل قطبي تتساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى (900م) وما يزيد عن سطح البحر، ومتوقع ان تتراكم بشكل متفاوت حسب ارتفاع المنطقة .
 
وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة ستكون في أقرب تأثير لها على المملكة خلال ساعات المساء.

وأضاف أن العاصمة عمان ستشهد انخفاضا على درجات الحرارة إلى أن تصل 2 تحت الصفر خلال ساعات الليل.

🔺 التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط زخات من الثلج.
- خطر تراكم الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

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