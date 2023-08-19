السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 01:14 م

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح في شرق عمان اليوم ما بين 39 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 22 وفي مرتفعات الشراة 34 - 21، وفي مناطق البادية 44 - 24، وفي مناطق السهول 38 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 42- 30، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية اليوم من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

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