الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار مجدداُ يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤثر على المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، يوم الاثنين ، حيث ترتفع الحرارة بشكل طفيف، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع خلال النهار هطول زخات من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد .



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري تكون الأجواء يوم الثلاثاء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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