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الخميس، 24-02-2022 12:04 م

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مطر ١


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ومع ساعات ما بعد العصر تسقط زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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أما في خليج العقبة يطرأ   انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أثناء النهار أجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً، وهناك احتمال لسقوط زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً، بينما تكون الأجواء أثناء الليل باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات لهذا اليوم :  


- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


-احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.


أما يوم غد  الجمعة يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات ليوم غد : 
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.  



 




 

 


 

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