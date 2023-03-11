السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

الحسين التقنيّة تنظم يومها الوظيفي التاسع لطلبة تكنولوجيا المعلومات

الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق الاحد

قطع مبرمج للكهرباء في الأزرق الأحد

تحويلات للبدء بتأهيل الجزء الثاني من الطريق الملوكي بالكرك

شاهد : مواطن يهدد بالانتحار في طبربور - فيديو

دورة حول إدارة الوقت وحل المشكلات بالأغوار الشمالية

بيان صادر عن نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل

تهنئة للدكتورة دهمة الحجايا

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

السبت، 11-03-2023 04:50 م

الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق الاحد

320232164342208220136


الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تستمر الاجواء يوم الاحد معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، هذا ومن المتوقع في ساعات الظهيرة ان تتأثر البادية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطرفي تلك المناطق قد يصحبها الرعد احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر .

وتكون الاجواء ليلاً مائلة للبرودة في اغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار لتواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في المناطق الصحراوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
002

الأرصاد الجوية تحذر من طقس يوم غدٍ الاحد

ابراج السادس

ارتفاع الحرارة عن معدلاتها بـ 5 درجات اليوم

220232623439999047749

تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين

1678427116935

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الاثنين المقبل

320237171024718539335

الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة

320236164627572638037

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

أخبار متعلقة
320236164627572638037

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

2202316162958690692125

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار الاربعاء - تحذيرات

320232164342208220136

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

2202318164418766348924

حالة الطقس المتوقعة ليومي الثلاثاء والاربعاء

22023186846883076065

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

2202318164418766348924

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات