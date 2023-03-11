الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق الاحد

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تستمر الاجواء يوم الاحد معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، هذا ومن المتوقع في ساعات الظهيرة ان تتأثر البادية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطرفي تلك المناطق قد يصحبها الرعد احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر .



وتكون الاجواء ليلاً مائلة للبرودة في اغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار لتواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح غربية معتدلة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في المناطق الصحراوية.

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