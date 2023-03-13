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الإثنين، 13-03-2023 09:52 م

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من اواسط اوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الامطار في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً يتعمق تاثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي حيث تصبح الاجواء غائمة و تهطل الامطار وتمتد لتشمل كافة مناطق المملكة تكون غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة .
 
وتوالي درجات الحرارة يوم الاربعاء انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في أغلب المناطق، تكون في ساعات الصباح غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل تضعف تدريجيا فرص الهطول بشكل عام، وتميل الاجواء الى الاستقرار، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تضعف اثناء الليل.

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