الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة،يوم الجمعة ،حيث من المتوقع ان تسجل اقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق .



وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر الغيوم وتتحول الاجواء لتصبح غائمة جزئياً خاصة في المناطق الغربية من المملكة وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية.



ويتعمق يوم السبت تأثير الكتلة الهوائية الباردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احياناً في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

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