الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

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حماس تكشف حقيقة تحرير مجندة أسيرة بعملية برية

الإثنين، 30-10-2023 07:41 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - يتوقع في ساعات ما بعد ظهر يوم غد الثلاثاء هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق.

ليلاً:  الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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🔺 التحذيرات: 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 

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