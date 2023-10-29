استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع انخفاض ملموس على الحرارة، وتهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة احيانا خاصة في جنوب المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .

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وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.