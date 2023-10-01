بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

الوكيل الاخباري - يبدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة اليوم الاحد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء في المساء والليل تميل للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري واحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

