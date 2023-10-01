الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية اعتباراً من اليوم

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

وفيات الأحد 1/ 10/ 2023

اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر-رابط

رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

وفاة ممثل سعودي مخضرم

امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

الأحد، 01-10-2023 06:18 ص

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

مطر6


الوكيل الاخباري - يبدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة اليوم الاحد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية . 

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء في المساء والليل تميل للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري واحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202328131111944265889

امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

امطار

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

طقس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

920232861135399452645

تغيرات على حالة الطقس اعتباراً من الأحد

9202313144721302732587

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بهذا الموعد

الوكيل خاص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

أخبار متعلقة
امطار

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

حار

تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن اليوم

البلد

الأرصاد .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

غبار4

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

حرارة5

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة