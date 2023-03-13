الارصاد تٌحذر المواطنين : ابتعدوا عن هذه المناطق غداً الثلاثاء - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية المواطنين يوم غد الثلاثاء من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت .

كما تهيب وتنبه الأرصاد الجوية المواطنين ومربي المواشي والقاطنين في بطون الأودية الإبتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

شاهد ما ترسمه النماذج العددية للهطولات المطرية المتوقعة بإذن الله يوم غد الثلاثاء ، أمطار شاملة كافة المناطق وغزارة على فترات :

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