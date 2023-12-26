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الثلاثاء، 26-12-2023 07:06 م

الارصاد تُحذر من طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ،واحتمال تشكل السيول في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتتأثر المملكة غدا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احيانا في تلك المناطق ويصحبها الرعد، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. 

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