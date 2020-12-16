الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

الكويت : 261 إصابة جديدة بكورونا

الأميرة سمية تطلق الملتقى الاول للقمة الأردنية لريادة الأعمال 2020

توضيح من المياه والري بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة

هام من الضمان حول تحويل المستحقات المالية للمواطنين

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وزارة الصحة توجه رسالة هامة لأولياء الأمور

صدور دليل الزراعة المائية للمبتدئين

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

اطلاق محرك بحث بعنوان نشامى

الأربعاء، 16-12-2020 07:14 م

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

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الوكيل الاخباري -  تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، ويميل الجو إلى الاستقرار، ويتوقع خلال ساعات الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً
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⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات .
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض

 




 

 


 

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