الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الوكيل الاخباري -

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تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، ويميل الجو إلى الاستقرار، ويتوقع خلال ساعات الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر الانزلاق على الطرقات .🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض