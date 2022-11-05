الارصاد تكشف مستجدات حالة الطقس والامطار القادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت ادارة الارصاد الجوية تفاصيل تطورات الحالة الجوية منتصف الاسبوع الحالي وفرص تساقط الامطار على مناطق مختلفة بالمملكة .



وبالتفاصيل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة،يوم الاثنين ، حيث تسود اجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .



اما يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.



وتكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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