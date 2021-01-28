الخميس 28-01-2021
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الخميس، 28-01-2021 06:28 م

الارصاد تنشر تطورات المنخفض وفرص تساقط الثلوج يوم الجمعة

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 الوكيل الاخباري -  يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة لإمتداد منخفض جوي يتمركز شمال غرب سوريا، حيث توالي درجات الحرارة إنخفاضها، لتصبح الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق، كما ويحتمل خلال ساعات النهار أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ولفترة وجيزة في شمال ووسط المملكة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية هطول زخات خفيفة من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر ولفترة محدودة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تضعف الهطولات بوجه عام، الرياح خلال ساعات النهار جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ، تخف سرعتها خلال ساعات الليل ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 




 

 


 

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