الارصاد توضح حول المنخفض الذي سيؤثر على الاردن وفرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي سيتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول الامطار في شمال المملكة تمتد مع ساعات ما بعد العصر الى المناطق الوسطى من المملكة .



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري يتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل ان تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون على قمم الجبال الجنوبية العالية على شكل زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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