الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 09:59 م

الارصاد : كتلة هوائية باردة جديدة وامطار غزيرة الاربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط، حيث يطرأ إنخفاض ملموس آخر على الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (7-9) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الأمطار في الاجزاء الغربية قد تكون غزيرة أحيانا .
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الامطار ،احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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