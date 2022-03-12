الارصاد : كتلة هوائية شديدة البرودة وثلوج الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية بأن الأجواء ستبقى الاثنين باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



واكدت أن تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة تتعمق على المملكة مرة أخرى،الثلاثاء، مما يؤدي إلى انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات، الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





