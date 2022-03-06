تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية دافئة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام وتتحول تدريجيا الى مغبرة في العديد من المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا الى جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً بحيث تعمل على تشكل العواصف الرملية في جنوب وشرق المملكة.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، و مغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح غربية نشطة السرعة تضعف تدريجيا.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة، ومغبرة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الرملية والغبار المثار بفعل الرياح ، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.



أما غداً الاثنين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.





