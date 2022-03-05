الأرصاد: مُنخفض خماسيني غير إعتيادي يؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب أن المملكة على موعد يوم غدٍ الأحد مع أول منخفض خماسيني لهذا الموسم، وأن تأثير هذا المنخفض الخماسيني يعتبر تأثير من غير الإعتيادي في هذه الفترة بحسب الأرصاد.



وبين آل خطاب أن تأثير هذه المنخفضات الخماسينية يبدأ عادة بعد الأعتدال الربيعي الذي يصادف 20/3 من كل عام، والتي يترافق معها عادة نشاطاً ملحوظاً على الرياح التي تثير الغبار، بل تصل الى حد العواصف الرملية خاصة ما يحدث عند انتقال غبار ورمال من صحراء سيناء باتجاه العقبة والمناطق الجنوبية بالذات.



واضاف آل خطاب أن المنخفض المتوقع يوم الأحد قد تشكل قبل أيام فوق صحراء الجزائر ويتحرك شرقاً باتجاه المنطقة، ويتوقع ارتفاع ملحوظ على الحرارة الأحد مع نشاط على الرياح الخماسينية يصحبها احيانا هبات قوية قد تصل سرعتها لـ70كم/الساعة في بعض المناطق والتي تكون ما بين جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تثير الغبار خاصة في جنوب المملكة، مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية، وهذا تنبيه لأخذ الحيطة من الإخوة السائقين اللذين يسلكون الطرق الخارجية، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.



كما ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر بعد ساعات الظهيرة في المناطق الشمالية والوسطى، مع تحذير من خطر الإنزلاق على الطرقات، خاصة بعد تواجد الغبار على الطرقات والذي قد يتسببب بانزلاق المركبات عند تساقط المطر.

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