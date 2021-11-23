الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 06:05 م

الارصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لمنخفض قطبي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مدير مديرية التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطَّاب تأثر المملكة بمنخفضات قطبية تؤدي الى تساقط الثلوج حتى نهاية الشهر الحالي  .

وقال آل خطَّاب في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان قراءات الخرائط الجوية تؤكد عدم تأثر المملكة بفعاليات جوية تؤدي الى تساقط الامطار حتى نهاية الشهر الحالي .

واكد ال خطاب على ضرورة توخي الوسائل الإعلامية الدقة والحذر حينما تتناول في تقاريرها أخبار الطقس وتساقط الأمطار والثلوج لما لها من أهمية وتأثير على سير حياة المواطنين . 

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