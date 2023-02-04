الارصاد : منخفض جوي جديد الاثنين وثلوج على هذه المناطق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعة الهبات الى 80كم/س في بعض المناطق حيث تتحول الاجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومن المتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة، وتكون ممزوجة بالمطر احيانا.



ويوم الثلاثاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ، حيث تسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد احيانا، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال العالية تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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