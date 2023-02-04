السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تنعى المنتج هزاع البرماوي

الارصاد : منخفض جوي جديد الاثنين وثلوج على هذه المناطق

وفد نيابي يلتقي أبناء الجالية الأردنية ومُستثمرين في المغرب

حداد يؤكد أهمية تعزيز البحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع الأسماك

حزب جبهة العمل الإسلامي يعقد مؤتمره العام التأسيسي

مديرية الأمن العام تؤكد على إجراءات السلامة مع الظروف الجوية

مديرية الأمن العام تنفذ خطة مرورية مع بدء العودة للمدارس

الناصر: إطلاق الكشف التنافسي لعام 2023 أواخر الشهر الحالي

صيدلة جامعة مؤتة تحصل على الإعتماد الأميركي

وفاة مواطن وإصابة شقيقته اختناقا بغازات المدفأة بإربد

السبت، 04-02-2023 04:43 م

الارصاد : منخفض جوي جديد الاثنين وثلوج على هذه المناطق

120232217296622602677


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعة الهبات الى 80كم/س في بعض المناطق حيث تتحول الاجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومن المتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة، وتكون ممزوجة بالمطر احيانا.
 
ويوم الثلاثاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ، حيث تسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد احيانا، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال العالية تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر٢

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

22023117444680418779

تفاصيل المنخفض الجوي السريع الذي سيؤثر على الاردن

220231201629877493261

أسبوع بارد جداً ينتظره الأردنيون وثلوج بهذا الموعد

منخفض

منخفضان جويان قادمان إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل

1202327175021241440701

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شتاه

اخر تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

أخبار متعلقة
220231201629877493261

أسبوع بارد جداً ينتظره الأردنيون وثلوج بهذا الموعد

ثلوج 6

بدء تأثير المنخفض القبرصي المصحوب بالأمطار والثلوج على المملكة

120233171451534988206

تفاصيل المنخفض والكتلة الباردة جداً القادمة للاردن

مطر5

بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم

1220223117825361816478

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض والأمطار القادمة الى الأردن

12202225171539477889573

الارصاد : منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن