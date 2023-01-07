السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 04:42 م

الارصاد : منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا يوم الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الامطار بين الحين والاخر في اغلب المناطق، و يتوقع ان تكون الامطار في ساعات ما بعد الظهر غزيرة لفترات محدودة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر .

ويوم الثلاثاء تكون الاجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة .

وتُحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 

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