الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض والأمطار القادمة الى الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤثر على المملكة يوم الاثنين كتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا، تتحول في بعض المناطق الى غائمة أحيانا، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، ويتوقع في ساعات الصباح أن تكون الامطار غزيرة في اجزاء من المناطق الجنوبية لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احيانا، وفي ساعات ما بعد الظهر تتحسن الهطولات في البادية الشمالية الشرقية حيث تشهد زخات متوسطة الشدة من المطر قد يصحبها الرعد احيانا، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرصة الهطول بشكل عام .

اما يوم الثلاثاء تكون الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء ليلاً باردة في العديد من المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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