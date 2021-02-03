الارصاد : منخفض جوي يدخل المملكة فجر الخميس

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله اعتباراً من ساعات الفجر يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ويمتد ليشمل معظم مناطق المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار قبل هطول المطر خاصة في المناطق الصحراوية.التحذيرات:-- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات.- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت و مدينة العقبة.- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر.