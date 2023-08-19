الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يتوجه غدا الأحد، طلبة المدارس الحكومية إلى مدارسهم إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.



ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ يوم الاحد انخفاض آخر على درجات الحرارة ،مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية .



وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة ،عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ،و عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

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