الأحد 01-08-2021
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الحرارة أعلى من معدلاتها الأحد

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الأحد، 01-08-2021 07:34 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها الأحد

طقس


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة، الأحد ، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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